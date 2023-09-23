Шаламова (Дехтева) Аксинья Мокиева
Место рожденияд. Бреховы, с. Златоустовского
Дата рождения1702
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1702
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Бреховы, с. Златоустовского
Рождение ребёнка
1732
Отец ребёнка: Шаламов Вавило Никифоров
Рождение ребёнка
1739
Сын: Шаламов Ефим Вавилов
Отец ребёнка: Шаламов Вавило Никифоров
Рождение ребёнка
1740
Дочь: Шаламова Степанида Вавилова
Отец ребёнка: Шаламов Вавило Никифоров
Рождение ребёнка
1743
Дочь: Шаламова Василиса Вавилова
Отец ребёнка: Шаламов Вавило Никифоров
Рождение ребёнка
1746
Отец ребёнка: Шаламов Вавило Никифоров