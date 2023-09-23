Шаламова (Дехтева) Аксинья Мокиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаламова (Дехтева) Аксинья Мокиева

Место рождения

д. Бреховы, с. Златоустовского

Дата рождения

1702

Пол

Женский

Добавил:

БШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1702

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Бреховы, с. Златоустовского
Рождение ребёнка
1732

Сын: Шаламов Гаврила Вавилов

Отец ребёнка: Шаламов Вавило Никифоров

Рождение ребёнка
1739

Сын: Шаламов Ефим Вавилов

Отец ребёнка: Шаламов Вавило Никифоров

Рождение ребёнка
1740

Дочь: Шаламова Степанида Вавилова

Отец ребёнка: Шаламов Вавило Никифоров

Рождение ребёнка
1743

Дочь: Шаламова Василиса Вавилова

Отец ребёнка: Шаламов Вавило Никифоров

Рождение ребёнка
1746

Сын: Шаламов Фёдор Вавилов

Отец ребёнка: Шаламов Вавило Никифоров

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