(Мухаметалимова) Бибиайша — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Мухаметалимова) Бибиайша

Место рождения

д.Ключищи(Суыксу)Сергачского уезда Нижегородской губ.

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Шарипов Мухаметалим

Мать: не указана

д.Ключищи(Суыксу)Сергачского уезда Нижегородской губ.
Бракосочетание
05.06.1895

Муж: Сабиров Сябит

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сябитов Имай

Отец ребёнка: Сабиров Сябит

д.Ключищи(Суыксу)Сергачского уезда Нижегородской губ.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ляйля

Отец ребёнка: Сабиров Сябит

д.Ключищи(Суыксу)Сергачского уезда Нижегородской губ.
Смерть
Неизвестно
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