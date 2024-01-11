(Мухаметалимова) Бибиайша
Место рожденияд.Ключищи(Суыксу)Сергачского уезда Нижегородской губ.
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: Шарипов Мухаметалим
Мать: не указана
д.Ключищи(Суыксу)Сергачского уезда Нижегородской губ.
Бракосочетание
05.06.1895
Муж: Сабиров Сябит
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сябитов Имай
Отец ребёнка: Сабиров Сябит
д.Ключищи(Суыксу)Сергачского уезда Нижегородской губ.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ляйля
Отец ребёнка: Сабиров Сябит
д.Ключищи(Суыксу)Сергачского уезда Нижегородской губ.
Смерть
Неизвестно