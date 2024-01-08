Русаков Степан
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.03.1926
Сын: Русаков Двойняшки Валентин Степанович
Мать ребёнка: Русакова - Вальтер Александра Петровна
Рождение ребёнка
24.11.1939
Дочь: Донченко-Русакова Нина Степановна
Мать ребёнка: Русакова - Вальтер Александра Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Русаков Двойняшки Юрий Степанович
Мать ребёнка: Русакова - Вальтер Александра Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Русакова - Козырева Зоя Степановна
Мать ребёнка: Русакова - Вальтер Александра Петровна