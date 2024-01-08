Русаков Степан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Русаков Степан

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.03.1926

Сын: Русаков Двойняшки Валентин Степанович

Мать ребёнка: Русакова - Вальтер Александра Петровна

Рождение ребёнка
24.11.1939

Дочь: Донченко-Русакова Нина Степановна

Мать ребёнка: Русакова - Вальтер Александра Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Русаков Двойняшки Юрий Степанович

Мать ребёнка: Русакова - Вальтер Александра Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Русакова - Козырева Зоя Степановна

Мать ребёнка: Русакова - Вальтер Александра Петровна

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