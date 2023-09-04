Бобков Константин Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бобков Константин Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.09.1974

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1974

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.03.2001

Дочь: Сороколетова Бобкова Елизавета Константиновна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
21.05.2006

Дочь: Бобкова Аделина Константиновна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
21.05.2006

Дочь: Бобкова Аделина Константиновна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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