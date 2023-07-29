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Зайцева Дина Сергеевна
Зайцева Дина Сергеевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1934
Пол
Женский
Отец
Зайцев Сергей Иванович
1901 г.р.
Мать
Зайцева (Красотина) Вера Константиновна
1905 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1934
Отец:
Зайцев Сергей Иванович
Мать:
Зайцева Вера Константиновна
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