Анкудинова Ненила Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1824
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Комментарий
Рождение
Около 1824
Отец: не указан
Мать: не указана
ГАСО Ф.179 оп.1 д.168 л.22об-25 Ревизская сказка 1850 года Мая 1го дня Пермской губернии Верхотурского уезда Гороблагодатского округа Верхнетуринского казенного завода. Лаврентия Иванова жена Ненила ... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно