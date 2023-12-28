Каневский Иосиф Симонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1906
Дата смертиОколо 1943
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
29.04.1930
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
06.10.1931
Сын: Валентин Иосифович
Мать ребёнка: Каневский Татьяна Владимировна
Смерть
Около 1943
Колымские лагеря, Магадан, Россия
Реабилитация осужденного
05.07.1978
Реабилитация
Реабилитация осужденного
05.07.1978
Реабилитация