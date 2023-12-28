Каневский Иосиф Симонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каневский Иосиф Симонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1906

Дата смерти

Около 1943

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1910 г.р.

Дети

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
29.04.1930

Жена: Каневский Татьяна Владимировна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
06.10.1931

Сын: Валентин Иосифович

Мать ребёнка: Каневский Татьяна Владимировна

Смерть
Около 1943
Колымские лагеря, Магадан, Россия
Реабилитация осужденного
05.07.1978
Реабилитация
Реабилитация осужденного
05.07.1978
Реабилитация
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