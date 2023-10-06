Диомидова Параскева Сидоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.08.1892
Сын: Диомидов Павел Георгиевич
Отец ребёнка: Диомидов Георгий Евдокимович
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
28.10.1894
Отец ребёнка: Диомидов Георгий Евдокимович
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
03.09.1896
Дочь: Бонько Наталия Георгиевна
Отец ребёнка: Диомидов Георгий Евдокимович
Харьковская губерния, Российская империя