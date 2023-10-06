Диомидова Параскева Сидоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Диомидова Параскева Сидоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.08.1892

Сын: Диомидов Павел Георгиевич

Отец ребёнка: Диомидов Георгий Евдокимович

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
28.10.1894

Сын: Диомидов Иван Георгиевич

Отец ребёнка: Диомидов Георгий Евдокимович

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
03.09.1896

Дочь: Бонько Наталия Георгиевна

Отец ребёнка: Диомидов Георгий Евдокимович

Харьковская губерния, Российская империя
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