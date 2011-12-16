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Кайгородцева Вера Дмитриевна
Кайгородцева Вера Дмитриевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
16.12.2011
Пол
Женский
Отец
Кайгородцев Дмитрий Александрович
1976 г.р.
Мать
Кайгородцева Анастасия Анатольевна
1978 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ГК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.2011
Отец:
Кайгородцев Дмитрий Александрович
Мать:
Кайгородцева Анастасия Анатольевна
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