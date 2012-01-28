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Кузнецов Яромир Дмтриевич

Место рождения

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан

Дата рождения

28.01.2012

Пол

Мужской

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.2012

Отец: Кузнецов Дмитрий Петрович

Мать: Беркутова Динара Мансурова

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан