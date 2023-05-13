Алиярова Айнура Алим кызы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлиярова Айнура Алим кызы

Алиярова Айнура Алим кызы

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.02.1977

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

1995 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1977

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.10.1995

Дочь: Алиярова Марина Аскералиевна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности