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Шевченко Александра Игоревна
Шевченко Александра Игоревна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
27.12.2008
Пол
Женский
Отец
Шевченко Игорь Владимирович
1974 г.р.
Мать
Шевченко (Петриенко) Ольга Юрьевна
1976 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.2008
Отец:
Шевченко Игорь Владимирович
Мать:
Шевченко Ольга Юрьевна
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