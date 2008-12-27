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Шевченко Александра Игоревна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.12.2008

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.2008

Отец: Шевченко Игорь Владимирович

Мать: Шевченко Ольга Юрьевна

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