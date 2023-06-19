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Лежев Игнат Иванович

Место рождения

Суднозеро, Костомукшский, Республика Карелия

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Лежев Иван Никифорович

Мать: Лежева Анна Алексеевна

Суднозеро, Костомукшский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1831

Сын: Лежев Сидор Игнатович

Мать ребёнка: не указана

Суднозеро, Костомукшский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1832

Сын: Лежев Иван Игнатович

Мать ребёнка: не указана

Суднозеро, Костомукшский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1833

Сын: Лежев Никита Игнатьевич

Мать ребёнка: не указана

Суднозеро, Костомукшский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1836

Сын: Лежев Илья Игнатович

Мать ребёнка: не указана

Суднозеро, Костомукшский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1838

Сын: Лежев Сава Игнатович

Мать ребёнка: не указана

Суднозеро, Костомукшский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1845

Сын: Лежев Антип Игнатович

Мать ребёнка: не указана

Суднозеро, Костомукшский, Республика Карелия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лежева Ульяна Дмитриевна

вторая жена
Смерть
Неизвестно