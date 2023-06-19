Лежев Игнат Иванович
Место рождения
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: Лежев Иван Никифорович
Мать: Лежева Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
1831
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1832
Сын: Лежев Иван Игнатович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1833
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1836
Сын: Лежев Илья Игнатович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1838
Сын: Лежев Сава Игнатович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1845
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лежева Ульяна Дмитриевна
вторая жена
Смерть
Неизвестно