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Клыков Алексей Михайлович

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Место рождения

Мармыжи, Советский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

07.02.1915

Дата смерти

10.06.1942

Пол

Мужской

Отец

Около 1855 г.р.

Мать

Жена

Около 1915 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1915

Отец: Клыков Михаил

Мать: ?

Мармыжи, Советский муниципальный район, Курская область
Образование
Между 1935 и 1938
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Зоотехникум и 2 курса Саратовского ветинститута
Образование
Между 1938 и 1941
Военная Ветакадемия РККА
Военная служба
1938
Военврач 3 ранга 105 гсп 77 гсд Зав.ВО
ЦАМО РФ, шк-88,ящ-19
Вступление в партию
1940
Член ВКПб, партбилет № 3935158
Рождение ребёнка
До 1941

Сын: Клыков Валентин

Мать ребёнка: Клыкова Л.А.

Бракосочетание
До 1941

Жена: Клыкова Л.А.

Военная служба
С 1941 по 12.02.1942
Каменское, Ленинский муниципальный район, Республика Крым
ЦАМО РФ , Ф - 58-818883-640
Похороны
10.06.1942
Каменское, Ленинский муниципальный район, Республика Крым
Страна захоронения Россия Регион захоронения Республика Крым Номер захоронения в ВМЦ 82-388/2014 Первичное место захоронения Ленинский р-н, Семисотский с/с, с. Каменское, северная часть , берег Азовск... Показать все
Смерть
10.06.1942
Каменское, Ленинский муниципальный район, Республика Крым
Место жительства
1942
Аз.ССР г.Баку военгородок "Красный восток" корп-96,кв-23
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