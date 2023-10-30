Клыков Алексей Михайлович
Место рождения
Дата рождения07.02.1915
Дата смерти10.06.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1915
Отец: Клыков Михаил
Мать: ?
Образование
Между 1935 и 1938
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Зоотехникум и 2 курса Саратовского ветинститута
Образование
Между 1938 и 1941
Военная Ветакадемия РККА
Военная служба
1938
Военврач 3 ранга 105 гсп 77 гсд Зав.ВО
ЦАМО РФ, шк-88,ящ-19
Вступление в партию
1940
Член ВКПб, партбилет № 3935158
Рождение ребёнка
До 1941
Сын: Клыков Валентин
Мать ребёнка: Клыкова Л.А.
Бракосочетание
До 1941
Жена: Клыкова Л.А.
Военная служба
С 1941 по 12.02.1942
ЦАМО РФ , Ф - 58-818883-640
Похороны
10.06.1942
Страна захоронения Россия Регион захоронения Республика Крым Номер захоронения в ВМЦ 82-388/2014 Первичное место захоронения Ленинский р-н, Семисотский с/с, с. Каменское, северная часть , берег Азовск... Показать все
Смерть
10.06.1942
Место жительства
1942
Аз.ССР г.Баку военгородок "Красный восток" корп-96,кв-23