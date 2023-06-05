Кононова Агриппина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кононова Агриппина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.05.1936

Сын: Кононов Федор Васильевич

Отец ребёнка: Кононов Василий

Горькая Балка, Советский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кононов Виктор Васильевич

Отец ребёнка: Кононов Василий

Смерть
Неизвестно