Кононова Агриппина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.05.1936
Отец ребёнка: Кононов Василий
Горькая Балка, Советский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кононов Виктор Васильевич
Отец ребёнка: Кононов Василий
Смерть
Неизвестно