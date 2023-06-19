Пономарева (Старикова) Нина Григорьевна
Место рождения
Дата рождения22.05.1941
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1941
Бракосочетание
Около 1959
Рождение ребёнка
01.11.1960
Сын: Пономарев Борис Борисович
Отец ребёнка: Пономарев Борис Иванович
Рождение ребёнка
24.12.1961
Дочь: Татьяна Борисовна
Отец ребёнка: Пономарев Борис Иванович
Рождение ребёнка
26.11.1968
Дочь: Гончарова Светлана Борисовна
Отец ребёнка: Пономарев Борис Иванович
Рождение ребёнка
09.02.1973
Сын: Пономарев Андрей Борисович
Отец ребёнка: Пономарев Борис Иванович