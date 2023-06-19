Пономарева (Старикова) Нина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пономарева (Старикова) Нина Григорьевна

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Место рождения

Новошешминск, Новошешминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

22.05.1941

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1941

Отец: Старков (стариков) Григорий Герасимович

Мать: Старикова Надежда Михайловна

Новошешминск, Новошешминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Около 1959

Муж: Пономарев Борис Иванович

Рига, Rīga
Рождение ребёнка
01.11.1960

Сын: Пономарев Борис Борисович

Отец ребёнка: Пономарев Борис Иванович

Рига, Rīga
Рождение ребёнка
24.12.1961

Дочь: Татьяна Борисовна

Отец ребёнка: Пономарев Борис Иванович

Рига, Rīga
Рождение ребёнка
26.11.1968

Дочь: Гончарова Светлана Борисовна

Отец ребёнка: Пономарев Борис Иванович

Рига, Rīga
Рождение ребёнка
09.02.1973

Сын: Пономарев Андрей Борисович

Отец ребёнка: Пономарев Борис Иванович

Рига, Rīga