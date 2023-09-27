Безуглов Юрий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Безуглов Юрий Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Безуглов Николай Дмитриевич

Мать: Безуглова Надежда Федотовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Безуглов Никита Юрьевич

Мать ребёнка: Безуглова Марина Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Безуглов Николай Юрьевич

Мать ребёнка: Безуглова Марина Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Безуглов Евгений Юрьевич

Мать ребёнка: Безуглова Марина Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Безуглов Андрей Юрьевич

Мать ребёнка: Безуглова Марина Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Казанцев Константин Владимирович

Мать ребёнка: Безуглова Марина Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Безуглова Марина Владимировна

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