Шайтарова (Файзулина) Евгения Равильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шайтарова (Файзулина) Евгения Равильевна

Место рождения

Юрга, Юргинский, Кемеровская область

Дата рождения

28.08.1987

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1987

Отец: Файзулин Равиль Зюфарович

Мать: Файзулина Татьяна Евгеньевна

Юрга, Юргинский, Кемеровская область
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