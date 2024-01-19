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Шайтарова (Файзулина) Евгения Равильевна
Шайтарова (Файзулина) Евгения Равильевна
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Древо
Место рождения
Юрга
, Юргинский, Кемеровская область
Дата рождения
28.08.1987
Пол
Женский
Отец
Файзулин Равиль Зюфарович
Мать
Файзулина Татьяна Евгеньевна
1968 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1987
Отец:
Файзулин Равиль Зюфарович
Мать:
Файзулина Татьяна Евгеньевна
Юрга
, Юргинский, Кемеровская область
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