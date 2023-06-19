Фомина Евдокия
Место рождения
Дата рождения1827 ст.
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827 ст.
Отец: Фома
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1857 ст.
Дочь: Аммосова Татьяна
Отец ребёнка: Максимов Аммос
Рождение ребёнка
1861 ст.
Сын: Аммосов Федор
Отец ребёнка: Максимов Аммос
Рождение ребёнка
24.06.1863 ст.
Дочь: Аммосова Марфа
Отец ребёнка: Максимов Аммос
Рождение ребёнка
29.05.1865
Дочь: Аммосов Никифор
Отец ребёнка: Максимов Аммос
Рождение ребёнка
1871 ст.
Дочь: Аммосова Дарья
Отец ребёнка: Максимов Аммос
Рождение ребёнка
13.10.1873 ст.
Дочь: Аммосова Параскева
Отец ребёнка: Максимов Аммос
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Максимов Аммос