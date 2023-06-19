Фомина Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фомина Евдокия

Место рождения

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

1827 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827 ст.

Отец: Фома

Мать: не указана

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1857 ст.

Дочь: Аммосова Татьяна

Отец ребёнка: Максимов Аммос

Василёво, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1861 ст.

Сын: Аммосов Федор

Отец ребёнка: Максимов Аммос

Василёво, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
24.06.1863 ст.

Дочь: Аммосова Марфа

Отец ребёнка: Максимов Аммос

Василёво, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
29.05.1865

Дочь: Аммосов Никифор

Отец ребёнка: Максимов Аммос

Василёво, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1871 ст.

Дочь: Аммосова Дарья

Отец ребёнка: Максимов Аммос

Василёво, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
13.10.1873 ст.

Дочь: Аммосова Параскева

Отец ребёнка: Максимов Аммос

Василёво, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Максимов Аммос