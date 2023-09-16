Кузьмин Аполлон Александров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1846
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1846
Отец: Кузьмин-Кузин Александр Трофимов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.11.1878 ст.
Мать ребёнка: Кузьмина Акулина Сергеева
Рождение ребёнка
26.05.1883 ст.
Мать ребёнка: Кузьмина Акулина Сергеева
Рождение ребёнка
Вычислено ?.10.1886
Дочь: Анастасия
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно