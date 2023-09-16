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Кузьмин Аполлон Александров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1846

Отец: Кузьмин-Кузин Александр Трофимов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.11.1878 ст.

Сын: Кузьмин Иван Аполлонов

Мать ребёнка: Кузьмина Акулина Сергеева

Михайловка, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
26.05.1883 ст.

Сын: Кузьмин Егор Аполлонов

Мать ребёнка: Кузьмина Акулина Сергеева

Михайловка, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено ?.10.1886

Дочь: Анастасия

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузьмина Акулина Сергеева

Смерть
Неизвестно
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