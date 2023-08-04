Колмычок (Сорока) Прасковья (Пелагея) Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1912
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: Сорока Гавриил Федорович
Мать: Сорока Евдокия Фоминична
Рождение ребёнка
18.03.1941
Рождение ребёнка
14.07.1946
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно