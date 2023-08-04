Колмычок (Сорока) Прасковья (Пелагея) Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колмычок (Сорока) Прасковья (Пелагея) Гавриловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1890 г.р.

Мать

1889 г.р.

Муж

1913 г.р.

Дети

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Добавил:

ЮО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Сорока Гавриил Федорович

Мать: Сорока Евдокия Фоминична

Рождение ребёнка
18.03.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Колмычок Иван Сергеевич

Рождение ребёнка
14.07.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Колмычок Иван Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Колмычок Иван Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колмычок Иван Сергеевич

Смерть
Неизвестно
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