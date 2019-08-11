Агафонов Александр Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агафонов Александр Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.08.2019

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1987 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.2019

Отец: не указан

Мать: Воронова Светлана Николаевна