Морозов Егор
Место рожденияРоссия
Дата рождения15.02.1906
Дата смертиОколо 1970
ПолМужской
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1906
Отец: Морозов Николай
Мать: Морозова Александра
Россия
Рождение ребёнка
24.02.1939
Дочь: Финогенова Марина
Мать ребёнка: Морозова Анастасия Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1941
Сын: Морозов ?
Мать ребёнка: Морозова Анастасия Васильевна
Рождение ребёнка
05.08.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Морозова Анастасия Васильевна
Смерть
Около 1970
Похороны
Неизвестно
Котляковское кладбище