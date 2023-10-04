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Морозов Егор

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Место рождения

Россия

Дата рождения

15.02.1906

Дата смерти

Около 1970

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

1939 г.р.
Около 1941 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1906

Отец: Морозов Николай

Мать: Морозова Александра

Россия
Рождение ребёнка
24.02.1939

Дочь: Финогенова Марина

Мать ребёнка: Морозова Анастасия Васильевна

Рождение ребёнка
Около 1941

Сын: Морозов ?

Мать ребёнка: Морозова Анастасия Васильевна

Рождение ребёнка
05.08.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Морозова Анастасия Васильевна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Около 1970
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Котляковское кладбище
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