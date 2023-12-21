Демин Михаил Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Демин Михаил Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.11.1920

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

МО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1920

Отец: Демин Павел Захарович

Мать: не указана

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