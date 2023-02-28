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Вдовин Николай Васильевич

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Место рождения

Берёзовец, Чудовский муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

1910

Дата смерти

1963

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Вдовин Василий Сергеевич

Мать: Вдовина Анна Сергеевна

Берёзовец, Чудовский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1933

Сын: Вдовин Виктор Николаевич

Мать ребёнка: Вдовина Нина Алексеевна

Рождение ребёнка
1939

Сын: Вдовин Борис Николаевич

Мать ребёнка: Вдовина Нина Алексеевна

Рождение ребёнка
1949

Дочь: Вера Николаевна

Мать ребёнка: Вдовина Нина Алексеевна

Рождение ребёнка
1954

Сын: Вдовин Николай Николаевич

Мать ребёнка: Вдовина Нина Алексеевна

Рождение ребёнка
1958

Сын: Обжиганов Юрий Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вдовина Нина Алексеевна

Смерть
1963
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