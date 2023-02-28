Вдовин Николай Васильевич
Место рождения
Дата рождения1910
Дата смерти1963
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: Вдовин Василий Сергеевич
Мать: Вдовина Анна Сергеевна
Рождение ребёнка
1933
Мать ребёнка: Вдовина Нина Алексеевна
Рождение ребёнка
1939
Мать ребёнка: Вдовина Нина Алексеевна
Рождение ребёнка
1949
Дочь: Вера Николаевна
Мать ребёнка: Вдовина Нина Алексеевна
Рождение ребёнка
1954
Сын: Вдовин Николай Николаевич
Мать ребёнка: Вдовина Нина Алексеевна
Рождение ребёнка
1958
Сын: Обжиганов Юрий Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вдовина Нина Алексеевна
Смерть
1963