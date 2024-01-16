Семёнова Александра Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семёнова Александра Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.02.1906

Сын: Семёнов Василий Иванович

Отец ребёнка: Семёнов Иван Егорович

Степахино, Великолуцкий уезд, Псковская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Семёнов Иван Егорович

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