Семёнова Александра Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.02.1906
Отец ребёнка: Семёнов Иван Егорович
Степахино, Великолуцкий уезд, Псковская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Семёнов Иван Егорович