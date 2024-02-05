(Куртиева) Фера
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1922
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1915
Сын: Меннанов Мамбет
Отец ребёнка: Куртиев Абдульменнан
Крымская АССР, с.Тюп-Акъчора(современное Мысовое Джанкойского района Республики Крым)
Рождение ребёнка
26.09.1918
Сын: Меннанов Нуретдин
Отец ребёнка: Куртиев Абдульменнан
Крымская АССР, с.Тюп-Акъчора(современное Мысовое Джанкойского района Республики Крым)
Рождение ребёнка
1921
Сын: Меннанов Бедреддин
Отец ребёнка: Куртиев Абдульменнан
Крымская АССР, с.Тюп-Акъчора(современное Мысовое Джанкойского района Республики Крым)
Смерть
1922
Крымская АССР, с.Тюп-Акъчора(современное Мысовое Джанкойского района Республики Крым)
Причина смерти: Медицинская проблема