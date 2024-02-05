(Куртиева) Фера — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Куртиева) Фера

(Куртиева) Фера

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1922

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1915

Сын: Меннанов Мамбет

Отец ребёнка: Куртиев Абдульменнан

Крымская АССР, с.Тюп-Акъчора(современное Мысовое Джанкойского района Республики Крым)
Рождение ребёнка
26.09.1918

Сын: Меннанов Нуретдин

Отец ребёнка: Куртиев Абдульменнан

Крымская АССР, с.Тюп-Акъчора(современное Мысовое Джанкойского района Республики Крым)
Рождение ребёнка
1921

Сын: Меннанов Бедреддин

Отец ребёнка: Куртиев Абдульменнан

Крымская АССР, с.Тюп-Акъчора(современное Мысовое Джанкойского района Республики Крым)
Смерть
1922
Крымская АССР, с.Тюп-Акъчора(современное Мысовое Джанкойского района Республики Крым)
Причина смерти: Медицинская проблема
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close