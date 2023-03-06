Шарапова (Татьянникова) Анна Евлампиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: Татьянников Евлампий Июдов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Евдокия Федоровна
Отец ребёнка: Шарапов Феодор Яковлевич
Рождение ребёнка
1895
Рождение ребёнка
31.10.1906
Рождение ребёнка
1912
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Коновцы, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно