Шарапова (Татьянникова) Анна Евлампиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шарапова (Татьянникова) Анна Евлампиевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Татьянников Евлампий Июдов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1892

Дочь: Евдокия Федоровна

Отец ребёнка: Шарапов Феодор Яковлевич

Рождение ребёнка
1895

Сын: Шарапов Михаил Федорович

Отец ребёнка: Шарапов Феодор Яковлевич

Рождение ребёнка
31.10.1906

Сын: Шарапов Михаил Федорович

Отец ребёнка: Шарапов Феодор Яковлевич

Рождение ребёнка
1912

Сын: Шарапов Михаил Федорович

Отец ребёнка: Шарапов Феодор Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шарапов Феодор Яковлевич

Место жительства
Неизвестно
Коновцы, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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