Давытев Рахимзян Шакирзянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Давытев Рахимзян Шакирзянович

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Место рождения

Кубян, Атнинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

15.10.1927

Дата смерти

14.11.1996

Пол

Мужской

Отец

Мать

1887 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

РА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1927

Отец: Давытев Шакирзян

Мать: Давытева Шэрпижамал

Кубян, Атнинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
21.01.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Давытева Амина Сафиулловна

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
14.11.1996
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