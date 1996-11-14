Давытев Рахимзян Шакирзянович
Место рождения
Дата рождения15.10.1927
Дата смерти14.11.1996
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1927
Отец: Давытев Шакирзян
Мать: Давытева Шэрпижамал
Рождение ребёнка
21.01.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Давытева Амина Сафиулловна
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
14.11.1996