Кокушкин Фёдор Михайлович
Место рождения
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: не указан
Мать: Кокушкина Варвара
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Анисья Фёдоровна
Мать ребёнка: Кокушкина Евфимия
Рождение ребёнка
1896
Мать ребёнка: Кокушкина Евфимия
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Кашанина Наталья Фёдоровна
Мать ребёнка: Кокушкина Евфимия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кокушкина Евфимия
Смерть
Неизвестно