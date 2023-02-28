Кокушкин Фёдор Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКокушкин Фёдор Михайлович

Кокушкин Фёдор Михайлович

avatar

Место рождения

Красное, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: не указан

Мать: Кокушкина Варвара

Красное, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1893

Дочь: Анисья Фёдоровна

Мать ребёнка: Кокушкина Евфимия

Красное, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1896

Сын: Кокушкин Пётр Фёдорович

Мать ребёнка: Кокушкина Евфимия

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Кашанина Наталья Фёдоровна

Мать ребёнка: Кокушкина Евфимия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кокушкина Евфимия

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close