Пономарев Варфоломей Андреевич
Место рождения
Дата рождения1800
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: Пономарев Андрей
Мать: Пономарева ?
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Мария Варфоломеевна
Мать ребёнка: Пономарева ?
Решетниково, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1823
Сын: Пономарев Илья Варфоломеевич
Мать ребёнка: Пономарева ?
Рождение ребёнка
1834
Сын: Пономарев Яков Варфоломеевич
Мать ребёнка: Пономарева ?
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Елена Варфоломеевна
Мать ребёнка: Пономарева Авдотья Матвеевна
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Нинила Варфоломеевна
Мать ребёнка: Пономарева Авдотья Матвеевна
Рождение ребёнка
1850
Сын: Пономарев Авдей Варфоломеевич
Мать ребёнка: Пономарева Авдотья Матвеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пономарева ?
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно