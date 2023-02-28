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Пономарев Варфоломей Андреевич

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Место рождения

Бызовка, Большереченский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: Пономарев Андрей

Мать: Пономарева ?

Бызовка, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Мария Варфоломеевна

Мать ребёнка: Пономарева ?

Решетниково, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1823

Сын: Пономарев Илья Варфоломеевич

Мать ребёнка: Пономарева ?

Бызовка, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1834

Сын: Пономарев Яков Варфоломеевич

Мать ребёнка: Пономарева ?

Бызовка, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Елена Варфоломеевна

Мать ребёнка: Пономарева Авдотья Матвеевна

Бызовка, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Нинила Варфоломеевна

Мать ребёнка: Пономарева Авдотья Матвеевна

Бызовка, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Пономарев Авдей Варфоломеевич

Мать ребёнка: Пономарева Авдотья Матвеевна

Бызовка, Большереченский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пономарева ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пономарева Авдотья Матвеевна

Смерть
Неизвестно
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