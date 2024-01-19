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Кононов Флегонт Феоктистович

Место рождения

Иткуль, Чулымский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Иткуль, Чулымский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
02.03.1897

Сын: Кононов Федор Флегонтович

Мать ребёнка: Кононова -- Пелагея Васильевна

Рождение ребёнка
1901

Дочь: Кононова Анастасия Флегонтовна

Мать ребёнка: Кононова -- Пелагея Васильевна

Рождение ребёнка
1906

Дочь: Кононова Параскева Флегонтовна

Мать ребёнка: Кононова -- Пелагея Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кононова -- Пелагея Васильевна

Смерть
Неизвестно
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