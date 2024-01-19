Кононов Флегонт Феоктистович
Место рождения
Дата рождения1863
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.03.1897
Сын: Кононов Федор Флегонтович
Мать ребёнка: Кононова -- Пелагея Васильевна
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Кононова Анастасия Флегонтовна
Мать ребёнка: Кононова -- Пелагея Васильевна
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Кононова Параскева Флегонтовна
Мать ребёнка: Кононова -- Пелагея Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно