(Придачина) Анна Яковлевна
Место рождения
Дата рождения1856 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
10.02.1875 ст.
Муж: Николай Иванович
ГАВО ф 496 о9 д107 29 об - 30 по жениху: д. Илексы у родника Петр Иванович и кондуктор Вишняков Иван Александрович по невесте: д. Косичина Андрей Филиппов и солдатский сын Цымбал Федор Алексеевич
Смерть
Неизвестно