(Придачина) Анна Яковлевна 1856 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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(Придачина) Анна Яковлевна

Место рождения

Косичина, Вытегорский уезд, Олонецкая губерния

Дата рождения

1856 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1850 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

КИ
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Место
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Рождение
1856 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Косичина, Вытегорский уезд, Олонецкая губерния
Бракосочетание
10.02.1875 ст.

Муж: Николай Иванович

Илекса, Вытегорский уезд, Олонецкая губерния
ГАВО ф 496 о9 д107 29 об - 30 по жениху: д. Илексы у родника Петр Иванович и кондуктор Вишняков Иван Александрович по невесте: д. Косичина Андрей Филиппов и солдатский сын Цымбал Федор Алексеевич
Смерть
Неизвестно
Илекса, Вытегорский уезд, Олонецкая губерния

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