Эльвира — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Эльвира

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Муж

Дети

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Василя

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никита

Отец ребёнка: Павел

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Павел