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Эльвира
Эльвира
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Василя
Муж
Павел
Дети
Никита
Добавил:
СШ
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать:
Василя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын:
Никита
Отец ребёнка:
Павел
Бракосочетание
Неизвестно
Муж:
Павел
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