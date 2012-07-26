Южакова Татьяна Фёдоровна
Место рожденияКалининская область, Киовогорский район, 233км
Дата рождения11.12.1959
Дата смерти26.07.2012
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1959
Калининская область, Киовогорский район, 233км
Рождение ребёнка
09.05.1980
Дочь: Корчагина Ирина Николаевна
Отец ребёнка: Южаков Николай Александрович
Рождение ребёнка
30.11.1981
Дочь: Сеногноева Наталья Николаевна
Отец ребёнка: Южаков Николай Александрович
Рождение ребёнка
18.03.1988
Отец ребёнка: Южаков Николай Александрович
Смерть
26.07.2012