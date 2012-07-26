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Южакова Татьяна Фёдоровна

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Место рождения

Калининская область, Киовогорский район, 233км

Дата рождения

11.12.1959

Дата смерти

26.07.2012

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1959

Отец: Смирнов Фёдор Николаевич

Мать: Смирнова Елизавета Тимофеевна

Калининская область, Киовогорский район, 233км
Рождение ребёнка
09.05.1980

Дочь: Корчагина Ирина Николаевна

Отец ребёнка: Южаков Николай Александрович

Рождение ребёнка
30.11.1981

Дочь: Сеногноева Наталья Николаевна

Отец ребёнка: Южаков Николай Александрович

Рождение ребёнка
18.03.1988

Сын: Южаков Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Южаков Николай Александрович

Смерть
26.07.2012
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