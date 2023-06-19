Андреева Праскева Павловна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1864 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
МужНе указан
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1864 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1881 ст.
Муж: не указан
Москва, город федерального значения Москва
Источник: Яндекс-Поиск по архивам Метрические книги Москва Пречистенский сорок Церковь Преображенская на Песках близ Арбата (ч. I-III) 21 апреля 1889 год ЖЕНИХ: Уволенный в запас армии 6 лейб-драгу... Показать все
Смерть
Неизвестно