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Андреева Праскева Павловна

Место рождения

Обухово, Солнечногорский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

Около 1864 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Не указан

Дети

Не указаны

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1864 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Обухово, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
1881 ст.

Муж: не указан

Москва, город федерального значения Москва
Источник: Яндекс-Поиск по архивам Метрические книги Москва Пречистенский сорок Церковь Преображенская на Песках близ Арбата (ч. I-III) 21 апреля 1889 год ЖЕНИХ: Уволенный в запас армии 6 лейб-драгу... Показать все
Смерть
Неизвестно