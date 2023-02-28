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Галёта Семён Фёдорович

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Место рождения

Дмитровка

Дата рождения

1898

Дата смерти

03.09.1942

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Возможно, документы менялись и фамилия Галота (Голота) была заменена на Галёту, а место рождение также указано другое, но по-прежнему в пределах Таврической губернии.
Рождение ребёнка
04.03.1928

Сын: Галёта Григорий Семёнович

Мать ребёнка: Чёрная Анна Фёдоровна

Крымск, Крымский муниципальный район, Краснодарский край
Место рождения - хутор Горищи, село Мелехово Крымского района.
Смерть
03.09.1942
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Погиб во время атаки под с. Алексеевка (позднее пос. Максима Горького, ныне Горьковский мкрн. Волгограда).
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