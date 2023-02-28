Галёта Семён Фёдорович
Место рождения
Дата рождения1898
Дата смерти03.09.1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: не указан
Мать: не указана
Возможно, документы менялись и фамилия Галота (Голота) была заменена на Галёту, а место рождение также указано другое, но по-прежнему в пределах Таврической губернии.
Рождение ребёнка
04.03.1928
Сын: Галёта Григорий Семёнович
Мать ребёнка: Чёрная Анна Фёдоровна
Крымск, Крымский муниципальный район, Краснодарский край
Место рождения - хутор Горищи, село Мелехово Крымского района.
Смерть
03.09.1942
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Погиб во время атаки под с. Алексеевка (позднее пос. Максима Горького, ныне Горьковский мкрн. Волгограда).