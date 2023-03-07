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Бухарцова Екатерина Дмитриева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1752

Дата смерти

После 1782

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1751 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1752

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1770

Сын: Бухарцов Пантелей Иванов

Отец ребёнка: Бухарцов Иван (мл) Самсонов

Бухарская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1773

Сын: Бухарцов Федор Иванов

Отец ребёнка: Бухарцов Иван (мл) Самсонов

Бухарская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1776

Дочь: Акилина Иванова

Отец ребёнка: Бухарцов Иван (мл) Самсонов

Бухарская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1780

Дочь: Федосья Иванова

Отец ребёнка: Бухарцов Иван (мл) Самсонов

Бухарская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бухарцов Иван (мл) Самсонов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Бухарская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1782
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