Бухарцова Екатерина Дмитриева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1752
Дата смертиПосле 1782
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1752
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1770
Отец ребёнка: Бухарцов Иван (мл) Самсонов
Рождение ребёнка
Около 1773
Отец ребёнка: Бухарцов Иван (мл) Самсонов
Рождение ребёнка
Около 1776
Дочь: Акилина Иванова
Отец ребёнка: Бухарцов Иван (мл) Самсонов
Рождение ребёнка
Около 1780
Дочь: Федосья Иванова
Отец ребёнка: Бухарцов Иван (мл) Самсонов
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1782