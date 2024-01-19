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Поляков Михаил Герасимович

Место рождения

Глазово-2, Серпуховский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

29.07.1854 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1854 ст.

Отец: Поляков Герасим Семенович

Мать: Полякова Мария Николаевна

Глазово-2, Серпуховский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
28.10.1873

Жена: Полякова Наталья Петровна

Рождение ребёнка
01.02.1878 ст.

Сын: Поляков Василий Михайлович

Мать ребёнка: Полякова Наталья Петровна

Глазово-2, Серпуховский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
04.10.1880 ст.

Дочь: Пелагея Михайловна

Мать ребёнка: Полякова Наталья Петровна

Глазово-2, Серпуховский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
01.02.1884

Дочь: Анна Михайловна

Мать ребёнка: Полякова Наталья Петровна

Глазово-2, Серпуховский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
01.05.1886 ст.

Сын: Поляков Николай Михайлович

Мать ребёнка: Полякова Наталья Петровна

Глазово-2, Серпуховский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
10.05.1890 ст.

Дочь: Анна Михайловна

Мать ребёнка: Полякова Наталья Петровна

Глазово-2, Серпуховский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
26.01.1900 ст.

Дочь: Анна Михайловна

Мать ребёнка: Полякова Наталья Петровна

Глазово-2, Серпуховский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно
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