Поляков Михаил Герасимович
Место рождения
Дата рождения29.07.1854 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1854 ст.
Бракосочетание
28.10.1873
Рождение ребёнка
01.02.1878 ст.
Сын: Поляков Василий Михайлович
Мать ребёнка: Полякова Наталья Петровна
Рождение ребёнка
04.10.1880 ст.
Дочь: Пелагея Михайловна
Мать ребёнка: Полякова Наталья Петровна
Рождение ребёнка
01.02.1884
Рождение ребёнка
01.05.1886 ст.
Сын: Поляков Николай Михайлович
Мать ребёнка: Полякова Наталья Петровна
Рождение ребёнка
10.05.1890 ст.
Рождение ребёнка
26.01.1900 ст.
Смерть
Неизвестно