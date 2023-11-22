Глыва Елена Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.05.1973
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1973
Рождение ребёнка
07.10.1991
Дочь: Колганова Анастасия Юрьевна
Отец ребёнка: Лесниченко Юрий Викторович
Рождение ребёнка
30.06.2002
Дочь: Глыва Дарья Михайловна
Отец ребёнка: Глыва Михаил Валерьевич
Рождение ребёнка
23.09.2005
Отец ребёнка: Глыва Михаил Валерьевич
Рождение ребёнка
09.12.2008
Дочь: Глыва Анфиса Михайловна
Отец ребёнка: Глыва Михаил Валерьевич
Рождение ребёнка
18.04.2012
Сын: Глыва Григорий Михайлович
Отец ребёнка: Глыва Михаил Валерьевич