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Глыва Елена Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.05.1973

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1973

Отец: Воронин Александр Николаевич

Мать: Цыбина Любовь Михайловна

Рождение ребёнка
07.10.1991

Дочь: Колганова Анастасия Юрьевна

Отец ребёнка: Лесниченко Юрий Викторович

Рождение ребёнка
30.06.2002

Дочь: Глыва Дарья Михайловна

Отец ребёнка: Глыва Михаил Валерьевич

Рождение ребёнка
23.09.2005

Сын: Глыва Степан Михайлович

Отец ребёнка: Глыва Михаил Валерьевич

Рождение ребёнка
09.12.2008

Дочь: Глыва Анфиса Михайловна

Отец ребёнка: Глыва Михаил Валерьевич

Рождение ребёнка
18.04.2012

Сын: Глыва Григорий Михайлович

Отец ребёнка: Глыва Михаил Валерьевич

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