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Писклов Алексей Иванович
Писклов Алексей Иванович
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Место рождения
Подгорная
, Георгиевский, Ставропольский край
Дата рождения
1912
Дата смерти
1937
Пол
Мужской
Отец
Писклов Иван Поликарпович
1869 г.р.
Мать
Писклова (Макаренко) Галина Федосеевна
1870 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ПМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец:
Писклов Иван Поликарпович
Мать:
Писклова Галина Федосеевна
Подгорная
, Георгиевский, Ставропольский край
Смерть
1937
Подгорная
, Георгиевский, Ставропольский край
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