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Писклов Алексей Иванович

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Место рождения

Подгорная, Георгиевский, Ставропольский край

Дата рождения

1912

Дата смерти

1937

Пол

Мужской

Добавил:

ПМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Писклов Иван Поликарпович

Мать: Писклова Галина Федосеевна

Подгорная, Георгиевский, Ставропольский край
Смерть
1937
Подгорная, Георгиевский, Ставропольский край
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