Гумилев Николай Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гумилев Николай Степанович

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Место рождения

Кронштадт, Кронштадтское военное губернаторство

Дата рождения

15.04.1886

Дата смерти

26.08.1921

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Кронштадт, Кронштадтское военное губернаторство
Место жительства
С 1886 по 1894
Кронштадт, Кронштадтское военное губернаторство
Место жительства
С 1894 по 1895
Пушкин, Царскосельский уезд
Место жительства
С 1895 по 1903
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1903 по 1906
Пушкин, Царскосельский уезд
Место жительства
С 1906 по 1907
Париж, Франция
Место жительства
С 1909
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
26.08.1921
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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