Гумилев Николай Степанович
Место рождения
Дата рождения15.04.1886
Дата смерти26.08.1921
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1886
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1886 по 1894
Место жительства
С 1894 по 1895
Место жительства
С 1895 по 1903
Место жительства
С 1903 по 1906
Место жительства
С 1906 по 1907
Париж, Франция
Место жительства
С 1909
Смерть
26.08.1921