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Бакланова Мария Ивановна
Бакланова Мария Ивановна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1908
Дата смерти
1975
Пол
Женский
Отец
Бакланов Иван Лаврентьевич
1893 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
СК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец:
Бакланов Иван Лаврентьевич
Мать: не указана
Смерть
1975
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