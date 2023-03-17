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Бакланова Мария Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1908

Дата смерти

1975

Пол

Женский

Отец

1893 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Бакланов Иван Лаврентьевич

Мать: не указана

Смерть
1975