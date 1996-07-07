Редькина (Дудина) Анна Дмитриевна 15.10.1922 — найти родственников по фамилии на Familio
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Редькина (Дудина) Анна Дмитриевна

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Место рождения

д.Романовка Томской области

Дата рождения

15.10.1922

Дата смерти

07.07.1996

Пол

Женский

Отец

1884 г.р.

Мать

1885 г.р.

Муж

1920 г.р.

Дети

1954 г.р.
1956 г.р.
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Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
15.10.1922

Отец: Дудин Дмитрий Иванович

Мать: Дудина (Южанина) Татьяна Яковлевна

д.Романовка Томской области
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Редькин Иван Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Редькин Иван Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Редькин Иван Васильевич

Место жительства
Неизвестно
д.Романовка Томская область
Бракосочетание
1948

Муж: Редькин Иван Васильевич

д.Романовка Томская область
Рождение ребёнка
05.01.1954

Сын: Редькин Петр Иванович

Отец ребёнка: Редькин Иван Васильевич

д.Романовка Томской области
Рождение ребёнка
1956

Сын: Редькин Николай Иванович

Отец ребёнка: Редькин Иван Васильевич

д.Романовка Томской области
Смерть
07.07.1996
д.Романовка Томская область
Причина смерти: Инсульт
Похороны
Неизвестно
д. Романовка Томская область

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