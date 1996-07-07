Редькина (Дудина) Анна Дмитриевна
Место рожденияд.Романовка Томской области
Дата рождения15.10.1922
Дата смерти07.07.1996
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1922
д.Романовка Томской области
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
д.Романовка Томская область
Бракосочетание
1948
д.Романовка Томская область
Рождение ребёнка
05.01.1954
Отец ребёнка: Редькин Иван Васильевич
д.Романовка Томской области
Рождение ребёнка
1956
Отец ребёнка: Редькин Иван Васильевич
д.Романовка Томской области
Смерть
07.07.1996
д.Романовка Томская область
Причина смерти: Инсульт
Похороны
Неизвестно
д. Романовка Томская область