Маруськова (Илюшкина) Матрона Федоровна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1876
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1876
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
27.10.1897 ст.
Сорочинка, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Вычислено ?.10.1898
Дочь: Маруськова Мария Ивановна
Отец ребёнка: Маруськов Иван Иванович
Смерть
Неизвестно