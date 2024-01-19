Маруськова (Илюшкина) Матрона Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маруськова (Илюшкина) Матрона Федоровна

Место рождения

Боняково, Плавский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Вычислено 1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1876 г.р.

Дети

Добавил:

NR
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Боняково, Плавский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
27.10.1897 ст.

Муж: Маруськов Иван Иванович

Сорочинка, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Вычислено ?.10.1898

Дочь: Маруськова Мария Ивановна

Отец ребёнка: Маруськов Иван Иванович

Боняково, Плавский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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