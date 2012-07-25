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Карезина София Станиславовна
Карезина София Станиславовна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
25.07.2012
Пол
Женский
Отец
Шадрин Сергей Анатольевич
1980 г.р.
Мать
Карезина (Никитина) Светлана Евгеньевна
1979 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
КК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.2012
Отец:
Шадрин Сергей Анатольевич
Мать:
Карезина Светлана Евгеньевна
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