Наталья Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наталья Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.02.?

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ильина Марина Николаевна

Отец ребёнка: Ильин Николай Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ильин Николай Николаевич

Рождение ребёнка
1998

Дочь: Ильина Кристина Николаевна

Отец ребёнка: Ильин Николай Николаевич

Рождение ребёнка
1998

Дочь: Ильина Кристина Николаевна

Отец ребёнка: не указан

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