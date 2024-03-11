Наталья Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.02.?
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ильина Марина Николаевна
Отец ребёнка: Ильин Николай Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1998
Дочь: Ильина Кристина Николаевна
Отец ребёнка: Ильин Николай Николаевич
Рождение ребёнка
1998
Дочь: Ильина Кристина Николаевна
Отец ребёнка: не указан