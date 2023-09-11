Доносова Ирина Стефановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Доносова Ирина Стефановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.12.1837 ст.

Сын: Доносов Николай Иванович

Отец ребёнка: Доносов Иван Ильич

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Доносов Иван Ильич

Смерть
Неизвестно
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