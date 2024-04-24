Урожевская (Евсеева) Марина Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.11.1969
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1969
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.12.1985
Дочь: Реутова (Урожевская) Ирина Викторовна
Отец ребёнка: Урожевский Виктор Валентинович
Рождение ребёнка
23.10.1988
Сын: Урожевский Александр Викторович
Отец ребёнка: Урожевский Виктор Валентинович