Урожевская (Евсеева) Марина Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Урожевская (Евсеева) Марина Анатольевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.11.1969

Пол

Женский

Добавил:

ЛР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1969

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.12.1985

Дочь: Реутова (Урожевская) Ирина Викторовна

Отец ребёнка: Урожевский Виктор Валентинович

Рождение ребёнка
23.10.1988

Сын: Урожевский Александр Викторович

Отец ребёнка: Урожевский Виктор Валентинович

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