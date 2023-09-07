Пчелинцева Евдокия Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1907
Дата смерти1963
ПолЖенский
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: Пчелинцев Алексей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.06.1937
Дочь: Воробьева Таисия Ивановна
Отец ребёнка: Воробьев Иван Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Воробьев Владимир Иванович
Отец ребёнка: Воробьев Иван Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Воробьев Иван Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Воробьева Римма Ивановна
Отец ребёнка: Воробьев Иван Васильевич
Смерть
1963