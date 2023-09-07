Пчелинцева Евдокия Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пчелинцева Евдокия Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1907

Дата смерти

1963

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Пчелинцев Алексей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.06.1937

Дочь: Воробьева Таисия Ивановна

Отец ребёнка: Воробьев Иван Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воробьев Владимир Иванович

Отец ребёнка: Воробьев Иван Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воробьев Виктор Иванович

Отец ребёнка: Воробьев Иван Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Воробьева Римма Ивановна

Отец ребёнка: Воробьев Иван Васильевич

Смерть
1963
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